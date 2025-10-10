«От 3 до 5 дней»: дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала госпитализацию матери
Женщина рассказала, зачем знаменитую актрису увезли в больницу.
Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; ВКонтакте/Ольга Шукшина/id153271341; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга прокомментировала госпитализацию матери
Ольга Шукшина, дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала 5-tv что ее мать находится на плановой госпитализации. Она расположена в отдельной палате, ее состояние под контролем.
«(Пробыть в больнице придется. — Прим. ред.) от 3 до 5 дней, потому что такой аппаратуры нет в поликлинике. Все прекрасно, недалеко от дома», — пояснила Ольга.
По словам женщины, называть это «экстренной» госпитализацией неправильно. Ранее юристка актрисы заявила 5-tv, что Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована, дочь Ольга находится рядом с матерью.
В 2023 году артистка перенесла инсульт, после которого долго восстанавливалась. Кроме того, ей установили кардиостимулятор.
В сентябре знаменитая актриса рассказывала, что передала дочери Марии 900 тысяч рублей на свои похороны.
В марте стало известно, что суд оставил за Марией Шукшиной право распоряжаться творческим наследием ее отца, драматурга и писателя Василия Шукшина.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
100%
Нашли ошибку?