Захарова отреагировала на признание Киевом Сусанина пропагандой империализма

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Украинский Институт национальной памяти назвал русского народного героя «мифологизированным образом».

Как Захарова ответила на признание Сусанина мифом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского Института национальной памяти, который признал историческую фигуру Ивана Сусанина «мифологизированной российской имперской пропагандой». Ее слова приводит РИА Новости.

«Страшно представить, кем они признают фигуру Христа», — сказала Захарова.

Иван Сусанин известен как русский народный герой, крестьянин из села Домнино Костромского уезда, который, согласно историческим источникам, спас первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича от польско-литовского отряда в начале XVII века. По одной из версий, в 1613 году он завел захватчиков в болото, где они погибли, а сам был схвачен и замучен, не выдав местонахождение царя.

Решение украинского Института памяти стало частью широкой кампании по пересмотру исторического наследия, проводимой в стране с 2015 года. Именно тогда на Украине вступил в силу закон о так называемой декоммунизации, предусматривающий демонтаж советских памятников и переименование улиц.

В последние годы украинские власти распространили этот курс и на борьбу с символами, связанными с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинское руководство последовательно реализует политику дерусификации, тогда как международные организации закрывают глаза на дискриминацию русскоязычного населения.

