Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы

Светлана Стофорандова
Экстренные службы работают на месте падения обломков дронов.

Атака беспилотников на Москву

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку атаки вражеских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Это уже 57-й вражеский дрон, уничтоженный в небе над московским регионом со вчерашнего дня.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Сергей Собянин в личном блоге.

Киевский режим регулярно пытается атаковать территорию России, используя беспилотники и ракеты. Особенно часто под удары попадают приграничные регионы. Российские военные продолжают успешно отражать нападения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин разрешил сотрудникам частных охранных организаций (ЧОО) использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Российский лидер уже подписал соответствующий указ. При этом для ликвидации дронов можно закупать как служебное, так и гражданское вооружение.

26 мар
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве за два часа
26 мар
Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Московский регион
25 мар
Силы ПВО уничтожили десять летевших на Москву беспилотников
21 мар
Собянин сообщил об уничтожении уже 53 летевших на Москву беспилотников
21 мар
Силы ПВО сбили еще пять беспилотников над Москвой
20 мар
Собянин сообщил о 22-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
20 мар
Система ПВО уничтожила 21 беспилотник на подлете к Москве
17 мар
Собянин: Средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 27 БПЛА, летевших к Москве
16 мар
Собянин: силы ПВО сбили 60 дронов на подлете к Москве за сутки
16 мар
За двое суток на подлете к Москве перехватили около 250 беспилотников ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Сейчас читают

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео