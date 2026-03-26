Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы
Экстренные службы работают на месте падения обломков дронов.
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку атаки вражеских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Это уже 57-й вражеский дрон, уничтоженный в небе над московским регионом со вчерашнего дня.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Сергей Собянин в личном блоге.
Киевский режим регулярно пытается атаковать территорию России, используя беспилотники и ракеты. Особенно часто под удары попадают приграничные регионы. Российские военные продолжают успешно отражать нападения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин разрешил сотрудникам частных охранных организаций (ЧОО) использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Российский лидер уже подписал соответствующий указ. При этом для ликвидации дронов можно закупать как служебное, так и гражданское вооружение.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?