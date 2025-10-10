«Кризис эмоций»: Путин об отношениях России с Азербайджаном

Президент РФ отметил, что наши страны столкнулись с большими сложностями.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Путин: между РФ и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений

Президент РФ Владимир Путин считает, что между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений. Об этом он заявил журналистам по итогам визита в Таджикистан.

«Если был это было кризис межгосударственных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей. А он, несмотря на все, с чем мы столкнулись, продолжился. Ну какой же это кризис международных отношений? Я бы сказал, что это, скорее всего, такой кризис эмоций был», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что наши страны столкнулись с большими сложностями — а именно «гибелью самолета и его пассажиров». Речь идет о катастрофе Embraer E190 около аэропорта Актау 25 декабря 2024 года. По словам Путина, РФ и Азербайджану нужно было время, чтобы разобраться со всеми проблемами, найти «черные ящики», их расшифровать, сопоставить со всеми данными, проверить эти сведения и так далее.

«Я надеюсь, что мы эту страницу перевернули и пойдем дальше», — заключил Путин, говоря о нынешних взаимоотношениях стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заинтересована в нужной иностранной рабочей силе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам визита в Таджикистан. Российский лидер отметил, что мигранты, приезжающие работать в Россию, обязаны соблюдать законы и правила установленные на территории страны.

