Премьер Вьетнама завершил визит в Россию встречей с Путиным

Владимир Путин сегодня принял премьера Вьетнама. Этой встречей один из лидеров дружественной нам страны завершает свой трехдневный официальный визит в Россию.

За это время политик провел переговоры на разных уровнях. Президент особо отметил одно соглашение, благодаря которому Москва поможет Ханою стать более энергетически независимым. Владимир Путин передал теплые пожелания генсеку ЦК компартии Вьетнама и пригласил его посетить Россию. А также пообещал воспользоваться ответным приглашением и совершить визит в Ханой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также затронули украинскую тему.

Отдельное внимание было уделено реализации совместных проектов, в частности в металлургической и атомной сферах. Как отметили в Кремле, накануне торжественно начались бетонные работы на площадке строительства АЭС в Узбекистане, где генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом».

