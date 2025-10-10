Путин: создание палестинского государства важно для мира на Ближнем Востоке

По словам президента, Россия готова принять участие в урегулировании конфликта.
Президент России Владимир Путин назвал создание палестинского государства ключевым вопросом для урегулирования конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Душанбе.
«Мы поддерживаем инициативу США и президента Трампа на этом треке. Одним из ключевых является вопрос создания палестинского государства. И, конечно, это вопрос будущего», — отметил российский лидер.
Кроме того, глава государства добавил, что у России высокий уровень доверия с Палестиной и другими арабскими коллегами, и страна готова принять участие в урегулировании ситуации в секторе Газа.
«Имея в виду тот уровень доверия, который есть между Россией и нашими арабскими, и в том числе палестинскими друзьями, я полагаю, наше участие могло бы быть востребовано. Если наши друзья посчитают, что это так, мы, конечно, всегда будем готовы принять в этом участие», — заявил Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что контролировать ситуацию в Газе будут уже размещенные в регионе военные США.
