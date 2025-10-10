Азербайджан, Палестина и Tomahawk: главные заявления Путина по итогам визита в Таджикистан
Президент поделился мнением о присуждении Нобелевской премии и рассказал про свой день рождения.
Фото:
Владимир Путин отметил важность Таджикистана как партнера России
Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Душанбе во время подхода к журналистам сделал ряд важных заявлений, касающихся обстановки в мире.
Таджикистан и регион
Фото, видео:
Владимир Путин отметил важность Таджикистана как партнера России и назвал его пограничным щитом СНГ для безопасности РФ.
Кроме того, отметил президент, русский язык и культура рассматриваются как база связей в стране, что очень ценно.
Россия также заинтересована в рабочей силе из региона, но при соблюдении законов, уточнил Путин.
Азербайджан и крушение Embraer E190 авиакомпании AZAL
Фото, видео:
Путин подчеркнул, что между Россией и Азербайджаном не было межгосударственного кризиса
«Это был кризис эмоций», — сказал Путин.
Президент отметил, что наши страны столкнулись с большими сложностями, имея в виду крушение самолета Embraer E190 около аэропорта Актау 25 декабря 2024 года, летевшего из Баку в Грозный. Из 67 человек на борту тогда выжили только 29.
Путин сообщил о завершении следствия по этой трагедии: экспертизы проведены, а черные ящики найдены. Он добавил, что РФ и Азербайджану нужно было время, чтобы разобраться со «всеми проблемами».
«Мы договорились с Ильхамом Алиевым (президентом Азербайджана — Прим. ред.), чтобы расследование было проведено объективно. <…> Сейчас следствие завершается. Вот об этом мы вчера говорили и, надеюсь, что страницу перевернули», — сказал Путин.
Нобелевская премия
Фото, видео:
Путин также прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира, которую вручили не лидеру США Дональду Трампу.
«Это не мне решать, кому присуждать», — сказал Путин о награждении Марии Корине Мачадо.
Тем не менее, российский лидер подчеркнул, что авторитет премии снижен.
«Были случаи, когда комитет присуждал премию [людям], которые для мира ничего не сделали», — отметил Путин.
Президент РФ не знает, достоин ли этой награда Трамп, но он много делает для разрешения конфликтов, которые длятся годами.
Израиль и Палестина
Фото, видео:
Путин заявил, что, если инициатива Трампа по прекращению войны в секторе Газа будет доведена до конца, то это станет историческим событием. Россия поддерживает план президента США.
Президент РФ высоко оценил уровень доверия с арабскими партнерами и считает, что вопрос создания Палестинского государства остается ключевым.
СНГ и постсоветское пространство
Путин подчеркнул, что СНГ сохраняет значение для взаимодействия стран.
«Сохранение всего того, что осталось от СССР — задача содружества, включая вопросы безопасности, борьбу с наркотрафиком и поддержание гуманитарного пространства», — сказал российский лидер.
Более того, укрепление СНГ важно «для нашего будущего», заключил он.
Про свой день рождения
Фото, видео:
Президент России получил особенные подарки на свой день рождения от российских военных: две иконы с вмятинами от пуль. Святыни защитили наших бойцов от смерти.
«И пусть Господь хранит их (военнослужащих. — Прим. Ред.) так, как хранил до сих пор», — поблагодарил за подарки Путин.
Вооружение и безопасность
Фото, видео:
Путин назвал усиление войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО) РФ ответом на возможную передачу ракет Tomahawk США Украине. Он отметил, что в данный момент «идет определенная гонка вооружений».
При этом новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у других стран. Россия предлагает хотя бы годовое продление Договора СНВ-III. В данный момент этот вопрос обсуждается по линии МИДа и Госдепа.
Также в ближайшее время Россия сможет сообщить о появлении новых видов оружия, сказал Путин.
