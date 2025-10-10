Азербайджан, Палестина и Tomahawk: главные заявления Путина по итогам визита в Таджикистан

Владимир Путин отметил важность Таджикистана как партнера России

Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Душанбе во время подхода к журналистам сделал ряд важных заявлений, касающихся обстановки в мире.

Таджикистан и регион

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков;5-tv.ru

Владимир Путин отметил важность Таджикистана как партнера России и назвал его пограничным щитом СНГ для безопасности РФ.

Кроме того, отметил президент, русский язык и культура рассматриваются как база связей в стране, что очень ценно.

Россия также заинтересована в рабочей силе из региона, но при соблюдении законов, уточнил Путин.

Азербайджан и крушение Embraer E190 авиакомпании AZAL

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Путин подчеркнул, что между Россией и Азербайджаном не было межгосударственного кризиса

«Это был кризис эмоций», — сказал Путин.

Президент отметил, что наши страны столкнулись с большими сложностями, имея в виду крушение самолета Embraer E190 около аэропорта Актау 25 декабря 2024 года, летевшего из Баку в Грозный. Из 67 человек на борту тогда выжили только 29.

Путин сообщил о завершении следствия по этой трагедии: экспертизы проведены, а черные ящики найдены. Он добавил, что РФ и Азербайджану нужно было время, чтобы разобраться со «всеми проблемами».

«Мы договорились с Ильхамом Алиевым (президентом Азербайджана — Прим. ред.), чтобы расследование было проведено объективно. <…> Сейчас следствие завершается. Вот об этом мы вчера говорили и, надеюсь, что страницу перевернули», — сказал Путин.

Нобелевская премия

Фото, видео: Reuters/Tom Little; 5-tv.ru

Путин также прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира, которую вручили не лидеру США Дональду Трампу.

«Это не мне решать, кому присуждать», — сказал Путин о награждении Марии Корине Мачадо.

Тем не менее, российский лидер подчеркнул, что авторитет премии снижен.

«Были случаи, когда комитет присуждал премию [людям], которые для мира ничего не сделали», — отметил Путин.

Президент РФ не знает, достоин ли этой награда Трамп, но он много делает для разрешения конфликтов, которые длятся годами.

Израиль и Палестина

Фото, видео: Reuters/Hasnoor Hussain; 5-tv.ru

Путин заявил, что, если инициатива Трампа по прекращению войны в секторе Газа будет доведена до конца, то это станет историческим событием. Россия поддерживает план президента США.

Президент РФ высоко оценил уровень доверия с арабскими партнерами и считает, что вопрос создания Палестинского государства остается ключевым.

СНГ и постсоветское пространство

Путин подчеркнул, что СНГ сохраняет значение для взаимодействия стран.

«Сохранение всего того, что осталось от СССР — задача содружества, включая вопросы безопасности, борьбу с наркотрафиком и поддержание гуманитарного пространства», — сказал российский лидер.

Более того, укрепление СНГ важно «для нашего будущего», заключил он.

Про свой день рождения

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Президент России получил особенные подарки на свой день рождения от российских военных: две иконы с вмятинами от пуль. Святыни защитили наших бойцов от смерти.

«И пусть Господь хранит их (военнослужащих. — Прим. Ред.) так, как хранил до сих пор», — поблагодарил за подарки Путин.

Вооружение и безопасность

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

Путин назвал усиление войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО) РФ ответом на возможную передачу ракет Tomahawk США Украине. Он отметил, что в данный момент «идет определенная гонка вооружений».

При этом новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у других стран. Россия предлагает хотя бы годовое продление Договора СНВ-III. В данный момент этот вопрос обсуждается по линии МИДа и Госдепа.

Также в ближайшее время Россия сможет сообщить о появлении новых видов оружия, сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин прокомментировал заявление Зеленского о Нобелевской премии мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.