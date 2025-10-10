Путин прокомментировал заявление Зеленского о Нобелевской премии мира

Путин: Нобелевский комитет не интересовало мнение Зеленского

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о Нобелевской премии мира. Свое мнение он высказал на пресс-конференции в рамках саммита СНГ в Таджикистане.

Ранее лидер киевского режима заявлял, что выдвинет кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в том случае, если он передаст стране ракеты «Томагавк».

«Я думаю, что мнение главы сегодняшнего киевского режима вряд ли интересовало Нобелевский комитет при принятии решения. Первое. Второе: связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия — это нелепо и просто говорит об уровне всего сегодняшнего киевского режима в целом», — отметил глава российского государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин прокомментировал возможную передачу ракет «Томагавк» Киеву. В частности, поставки дронов и другого оружия не решат главную проблему ВСУ — отсутствие достаточного количества солдат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.