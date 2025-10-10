На юге Москвы обрушились строительные леса

Строительные леса обрушились в Москве у метро «Каширская». Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По данным источника, от упавших лесов у реконструируемого здания — металлических балок, перекладин и деревянных поддонов — пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. Уточнялось, что двое мужчин доставлены в медицинское учреждение.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы — сотрудники МЧС и полиция.

До этого, 5 июня, в Санкт-Петербурге на Загородном проспекте также обрушились строительные леса. Уточнялось, что конструкция упала на тротуар. Она пролетела мимо прохожих.

Ранее, писал 5-tv.ru, в психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена. Инцидент произошел во время проведения работ по укреплению фундамента. При происшествии пострадала женщина. Обстоятельства проходят проверку.

