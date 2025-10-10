На юге Москвы обрушились строительные леса — есть пострадавшие

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 55 0

На месте происшествия находятся экстренные службы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На юге Москвы обрушились строительные леса

Строительные леса обрушились в Москве у метро «Каширская». Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По данным источника, от упавших лесов у реконструируемого здания — металлических балок, перекладин и деревянных поддонов — пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. Уточнялось, что двое мужчин доставлены в медицинское учреждение.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы — сотрудники МЧС и полиция.

До этого, 5 июня, в Санкт-Петербурге на Загородном проспекте также обрушились строительные леса. Уточнялось, что конструкция упала на тротуар. Она пролетела мимо прохожих. 

Ранее, писал 5-tv.ru, в психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена. Инцидент произошел во время проведения работ по укреплению фундамента. При происшествии пострадала женщина. Обстоятельства проходят проверку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео