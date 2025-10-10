Мелания Трамп сообщила об ответе Путина на ее письмо

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что президент РФ Владимир Путин ответил на ее письмо о защите детей. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Путин получил мое письмо. <…> Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России», — отметила она.

В письме супруга Трампа затронула тему украинских детей, которые живут в России. Первая леди США попросила российского лидера защитить их. Письмо президенту РФ вручил глава Белого дома на переговорах на Аляске 15 сентября.

Первая леди США также сообщила, что ее представитель напрямую взаимодействует с российской стороной по поводу воссоединения детей с семьями.

«С тех пор у президента Путина и меня существует открытый канал связи относительно благополучия этих детей», — уточнила она.

По ее словам, за последние три месяца было проведено несколько неформальных встреч и телефонных разговоров. Она также выразила надежду на скорое разрешение конфликта.

Также ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского, что свидетельствует о сохранении дистанции в американо-украинских отношениях. Мелания ограничивается лишь кратким приветствием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.