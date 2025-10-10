Мелания Трамп сообщила об ответе Путина на ее письмо

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 91 0

Обращение российскому лидеру передал Трамп на переговорах на Аляске.

Ответил ли Путин на письмо первой леди США

Фото: Reuters/Jessica Koscielniak

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что президент РФ Владимир Путин ответил на ее письмо о защите детей. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Путин получил мое письмо. <…> Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России», — отметила она.

В письме супруга Трампа затронула тему украинских детей, которые живут в России. Первая леди США попросила российского лидера защитить их. Письмо президенту РФ вручил глава Белого дома на переговорах на Аляске 15 сентября.

Первая леди США также сообщила, что ее представитель напрямую взаимодействует с российской стороной по поводу воссоединения детей с семьями.

«С тех пор у президента Путина и меня существует открытый канал связи относительно благополучия этих детей», — уточнила она.

По ее словам, за последние три месяца было проведено несколько неформальных встреч и телефонных разговоров. Она также выразила надежду на скорое разрешение конфликта.

Также ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского, что свидетельствует о сохранении дистанции в американо-украинских отношениях. Мелания ограничивается лишь кратким приветствием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео