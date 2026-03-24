Небензя: для Киева важнее участие в войнах, чем поиск мира
Постпред России сделал резкое заявление на заседании Совбеза ООН по Украине.
В Нью-Йорке прошел Совет безопасности ООН по Украине. На заседании постпред России Василий Небензя заявил, что «для Киева сегодня важнее быть вовлеченным в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома».
«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной „героической персоны“ на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества. Киевский режим оказался вне света рампы и отчаянно пытается вернуть к себе внимание», — заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российский постпред также отметил, что число террористических атак киевского режима лишь увеличивается. И это лишь подчеркивает, что нынешние украинские власти не заинтересованы в мирных переговорах.
