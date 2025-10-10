Париж, Берлин и Лондон готовы использовать замороженные активы РФ для помощи ВСУ

Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Страны намерены продолжать давление на Москву.

Передадут ли российские активы для помощи ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Франция, Германия и Великобритания готовы использовать замороженные активы России для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и давления на Москву. Об этом сказано в совместном заявлении трех стран.

В документе сказано, что Франция ФРГ и Великобритания осуждают российские удары по энергосистеме Украины, а также объявили о планах разработать новые меры против флота РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС призвали дождаться согласия держателей замороженных активов РФ перед их использованием. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит за счет российских средств на сумму около 140 миллиардов евро. По ее словам, Киев будет обязан вернуть средства только в случае, если Москва выплатит «репарации».

