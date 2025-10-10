Умерла советская актриса из фильма «Счастливый человек» Эльвира Осипова

Советская актриса Эльвира Осипова скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщил актер театра и кино Артем Цыпин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Не стало Эли Осиповой. Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Была очень приятным человеком, милой женщиной и отличным мастером. Когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом», — написал Цыпин.

Актриса родилась 24 июня 1946 года. Она выступала на сценах Красноярского ТЮЗа, а также в нескольких ленинградских театрах: Малом драматическом театре, Театре имени Ленсовета и Театре на Васильевском. Она сыграла в таких фильмах, как «Слепой дождь», «Счастливый человек» и «Черная курица, или Подземные жители».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса американского фильма «Свадьба» Сьюзэн Кендалл Ньюман скончалась на 73-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.