Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

Заведение находится в центре столицы.

Пожар в ресторане в Москве сегодня

Фото: 5-tv.ru

Пожар произошел в итальянском ресторане в центре Москвы

Пожар произошел в одном из популярных итальянских ресторанов Москвы — Cantinetta Antinori, расположенном в Денежном переулке.

По данным МЧС РФ по городу, произошло загорание оборудования вентиляции в пристройке к двухэтажному административному зданию.

По данным 5-tv.ru, из здания эвакуировали свыше 100 человек — примерно 40 человек персонала и 70 посетителей ресторана.

Как уточнили в ведомстве, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

