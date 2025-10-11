Долг рэпера Паши Техника в 20 тысяч рублей до сих пор не погашен

Долг рэпера Паши Техника в 20 тысяч рублей до сих пор не погасили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Уточняется, что скончавшийся 4 апреля 2025 года в Таиланде российский музыкант остался должен 20 тысяч рублей из-за песен «12 шагов до рая» и «На магните». Весной текущего года суд нашел в этих треках признаки пропаганды наркотиков. Поэтому назначил рэперу наказание в виде штрафа.

В официальных документах говорится, что исполнительное производство было возбуждено примерно за неделю до смерти Паши Техника — 28 марта. Дело до сих пор не закрыто. Это значит, что официально скандально известный рэпер все еще должен заплатить 20 тысяч рублей.

Паша Техник — музыкант, продюсер и один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 2025 года артиста госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он несколько дней находился в реанимации в тяжелом состоянии. Затем рэпер скончался. Причиной смерти медики назвали легочную инфекцию. Технику было 40 лет.

