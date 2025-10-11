Долг рэпера Паши Техника в 20 тысяч рублей до сих пор не погашен

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 48 0

Артист умер 4 апреля 2025 года.

Долг рэпера Паши Техника до сих пор не погасили

Фото: Вконтакте/Паша Техник/kunteynir_alive

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Долг рэпера Паши Техника в 20 тысяч рублей до сих пор не погасили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Уточняется, что скончавшийся 4 апреля 2025 года в Таиланде российский музыкант остался должен 20 тысяч рублей из-за песен «12 шагов до рая» и «На магните». Весной текущего года суд нашел в этих треках признаки пропаганды наркотиков. Поэтому назначил рэперу наказание в виде штрафа.

В официальных документах говорится, что исполнительное производство было возбуждено примерно за неделю до смерти Паши Техника — 28 марта. Дело до сих пор не закрыто. Это значит, что официально скандально известный рэпер все еще должен заплатить 20 тысяч рублей.

Паша Техник — музыкант, продюсер и один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 2025 года артиста госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он несколько дней находился в реанимации в тяжелом состоянии. Затем рэпер скончался. Причиной смерти медики назвали легочную инфекцию. Технику было 40 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что могилу Паши Техника забросали мусором и сделали там подклад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:27
Украинский блогер-криптовалютчик Константин Кудо покончил с собой
12:10
Мощи Будды Шакьямуни впервые привезли в Россию
12:01
«Богатырь среди малышек»: в Улан-Удэ родилась девочка весом почти 7 килограммов
12:00
Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
11:39
В Якутии снегоход с людьми провалился под лед — есть погибшие
11:34
Французский политолог назвал назначение Лекорню лицемерным ходом Макрона

Сейчас читают

Мэра немецкого города Хердекке пытали несколько часов: под подозрением ее дочь
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео