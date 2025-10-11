Мощи Будды Шакьямуни впервые привезли в Россию

В Калмыкии покажут мощи Будды Шакьямуни, которые впервые покинули Индию для демонстрации в России. Священные реликвии Капилавасту доставили в Элисту — с 12 по 18 октября они будут доступны для поклонения верующим в Центральном хуруле. Видео с прибытием делегации публикует 5-tv.ru

Объекты поклонения привезли представители Республики Индия, во главе которой прибыл заместитель главного министра штата Уттар-Прадеш Кешав Прасад Маурья. Кроме того, в состав делегации вошел глава ордена Сакья, его святейшество 43-й Сакья Тризин Ринпоче. Их сопровождал ряд буддийских ученых и духовных лиц, сообщили в пресс-службе Республики Калмыкия.

Глава региона Бату Хасиков отметил, что Элиста является одним из духовных центров нашей страны. Индийская сторона оказала республике высокую честь, это событие стало важной частью исторического развития межрелигиозного и межкультурного диалога Индии и России.

