Внучка Трампа опубликовала видео совместной с ним игры в гольф

Внучка Трампа Кай опубликовала видео совместной с ним игры в гольф

Внучка президента США Дональда Трампа Кай выложила видеоклип, на котором показано, как она играет со своим дедом в гольф. Соответствующее видео она опубликовала в соцсети TikTok.

На кадрах видно, что американский лидер играет с внучкой, комментируя при этом сам процесс. При этом родственники по очереди делали несколько дальних ударов, и в случае, когда девушка закатывала мяч в лунку, давали друг другу «пять» кулаками. На последних секундах видео Кай и Дональд вместе уехали на гольф-каре с поля, при этом Трамп сидел за рулем.

Интересно, что музыкальным сопровождением для ролика стала российская рэп-композиция.

Самой Кай на данный момент 18 лет. Она блогер с золотой и серебряной кнопками на видеохостинге YouTube, а также профессиональный гольфист.

До этого стало известно, что Дональд Трамп, об этом писал aif.ru, провел на гольф-площадках почти 30% всего времени своего президентского срока.

Ранее, писал 5-tv.ru, Белый дом опроверг слухи о смерти Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.