Орбан объявил о сборе подписей против закупки оружия у США для Украины

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 74 0

В Евросоюзе развернута кампания против Венгрии из-за ее позиции по вопросу военной поддержки Киева.

Венгрия собирает подписи против закупки оружия для Украины

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Венгрия начинает сбор подписей против закупки оружия у США для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По словам политика, в Евросоюзе развернута кампания против Венгрии из-за ее позиции по вопросу военной поддержки Киева — власти республики обвиняют в шпионаже и давят на местных губернаторов.

Орбан подчеркнул, что Венгрия — миролюбивая страна и не намерена вступать в конфликты. Он отметил, что правительство планирует решать ситуацию исключительно мирным путем.

«Мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый миролюбивый венгр», — написал премьер на своей странице в соцсети.

Он также заявил, что стратегия ЕС по «истощению России» не является действенным планом, а представляет собой лишь иллюзии европейских политиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орбан пригрозил ЕС судом из-за попыток лишить Венгрию права вето.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
Число погибших в результате наводнений в Мексике достигло 37 человек
22:47
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
22:31
«Грудь исчезла»: Виктория Бекхэм объяснила, почему удалила силиконовые импланты
22:13
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор
22:11
Умерла звезда фильма «Крестный отец» Дайан Китон
21:54
«Много таких красивых мужиков»: Алена Апина объяснила развод с мужем после 25 лет брака

Сейчас читают

Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
На Новом Арбате разбился красный Ferrari
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Уксус и сода не спасут: как навсегда избавиться от плесени в квартире

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео