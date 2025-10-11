Voguе, Glamour и Tatler отказываются от меха животных в рекламе и редакционных материалах

Издательский дом Conde Nast отказывается от меха животных в своих журналах

Издательский дом Conde Nast полностью прекращает демонстрацию изделий из натурального меха в своих изданиях и рекламных кампаниях по всему миру. Данное решение вступает в силу в рамках стратегии устойчивого развития компании на 2025–2030 годы. Информация об этом приводится на сайте издательства.

Conde Nast теперь не будет преподносить свои издания как символ статуса и предлагает брендам искать новые этичные коды в модной рекламе. Среди активов дома такие медиа, как Vogue, GQ, Vanity Fair, Glamour, Allure, Tatler.

Это решение последовало после нескольких протестов активистов со стороны международной коалиции The Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT). Они проводили акции у офисов Conde Nast и домов топ-менеджеров компании, призывая ее отказаться от «жестокого атрибута модной индустрии».

Издательство подчеркивает: компания стремится сделать контент «более осознанным и ответственным», и этот шаг полностью отражает их цели. При этом Conde Nast намерены сохранить эстетическое качество публикаций.

