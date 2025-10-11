Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
В результате падения осколков загорелся мусор, на месте происшествия работают пожарные расчеты.
Фото: © РИА Новости
Гладков: ПВО перехватила ракеты над Белгородом
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Сработала наша система ПВО — сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Гладков сообщил, что все заявленные цели были успешно поражены. Из-за падения обломков в Белгороде произошло возгорание мусора, на месте происшествия работают пожарные подразделения. В одном из коммерческих зданий выбило окна, повреждены фасад и кровля, а также пострадали два автомобиля.
В селе Таврово Белгородского района осколками был поврежден кузов легковой машины, а в поселке Дубовое частично разрушена кровля жилого дома.
Губернатор отметил, что данные о последствиях атаки продолжают уточняться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мирный 58-летний житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области. Удар пришелся по автомобилю в деревне Бирюковка.
