Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом

Дарья Корзина
В результате падения осколков загорелся мусор, на месте происшествия работают пожарные расчеты.

Фото: © РИА Новости

Гладков: ПВО перехватила ракеты над Белгородом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сработала наша система ПВО — сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что все заявленные цели были успешно поражены. Из-за падения обломков в Белгороде произошло возгорание мусора, на месте происшествия работают пожарные подразделения. В одном из коммерческих зданий выбило окна, повреждены фасад и кровля, а также пострадали два автомобиля.

В селе Таврово Белгородского района осколками был поврежден кузов легковой машины, а в поселке Дубовое частично разрушена кровля жилого дома.

Губернатор отметил, что данные о последствиях атаки продолжают уточняться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мирный 58-летний житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области. Удар пришелся по автомобилю в деревне Бирюковка.

