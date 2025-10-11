Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 177 0

Удар пришелся по автомобилю в деревне Бирюковка.

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Губернатор Хинштейн: погиб мирный житель при атаке дрона ВСУ в Курской области

Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовик в деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По данным властей, удар пришелся по автомобилю, в котором находился 58-летний мужчина. От полученных травм водитель скончался на месте.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и вновь обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры безопасности.

«Нет слов, которые могли бы унять эту боль. <…> Враг жесток и беспощаден! Нет ничего дороже вашей жизни, поэтому, пожалуйста, берегите себя!», — отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде несколько торговых центров временно приостановили работу после атаки дронов ВСУ. В их числе — «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытая часть «Центрального рынка» и территория у магазина «1000 мелочей».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

