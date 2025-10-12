Начало нового: как справиться с потерей смысла жизни

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 36 0

Существует несколько шагов, которые помогут безболезненно выйти из тяжелого эмоционального состояния.

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог Князева: Потеря смысла жизни — это не конец

Переломные моменты на пути человека могут сопровождаться потерей интереса к жизни. Это могут быть любые кризисные ситуации, например, потеря кого-то из близких, трудности в отношениях или на работе. О том, как справиться с потерей смысла жизни, в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог и доула смерти Вероника Князева.

В первую очередь, эксперт советует признать и понять собственные чувства. Важно не избегать и не пугаться своих эмоций, а осознать, что испытывать печаль, злость, раздражение или вину — это нормальное явление. Поэтому нужно принять их и дать себе время прожить эти чувства.

«Не оставайтесь в одиночестве. Просите поддержки, делитесь чувствами со своими близкими, с друзьями, семьей, коллегами, если позволяют ваши отношения», — говорит о втором шаге на пути к исцелению психолог.

Кроме того, специалист рекомендует найти занятия, которые будут приносить радость и удовольствие. Важно по чуть-чуть, но регулярно чем-то заниматься или выполнять различные мелкие дела.

Эксперт также назвала пересмотр ценностей и приоритетов важным шагом на пути к исцелению. Этот этап может потребовать какое-то время, однако он необходим, чтобы справиться с тяжелым состоянием и двигаться дальше.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как справиться с осенней хандрой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

