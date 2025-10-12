«Саммит мира» о прекращении огня в Газе пройдет 13 октября

«Саммит мира», посвященный заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа, пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В международной встрече примут участие лидеры более 20 стран, в том числе президент США Дональд Трамп. Председателями саммита выступят главы США и Египта.

Согласно заявлению канцелярии, на мероприятии будут обсуждаться дальнейшие шаги по обеспечению мира в данном регионе.

Точного списка участников саммита пока не приводится, однако за последние несколько дней египетский президент в ходе телефонных разговоров пригласил не только Дональда Трампа, но и канцлера Германии Фридриха Мерца, а также кипрского лидера Никоса Христодулидиса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что 9 октября глава палестинского радикального движения ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил об окончании войны в секторе Газа. Война, которая началась с нападения боевиков ХАМАС на Израиль, продлилась два года и два дня.

