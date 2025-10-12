«Цифровое напряжение»: как сохранить здоровье глаз при использовании гаджета

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 72 0

В России все больше пользователей сталкиваются с синдром компьютерного зрения.

Как сохранить здоровье глаз при использовании гаджета

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач Сотникова: появление гаджетов привело к синдрому цифрового напряжения глаз

Перерывы во время работы за компьютером или смартфоном, а также подбор подходящих очков помогут сохранить зрение. Об этом Газете.ру рассказала врач-офтальмолог Юлия Сотникова.

По словам эксперта, появление и распространение гаджетов привели к возникновению синдрома цифрового напряжения глаз, который сопровождается реакцией организма на длительную работу за монитором.

Среди главных симптомов — усталость и покраснение глаз, снижение остроты зрения и затуманенность, проблемы с фокусировкой при переводе взгляда с близких объектов на удаленные, жжение, головные боли и быстрая утомляемость.

Чтобы снизить вероятность появления и развития подобного синдрома и сохранить здоровье глаз, необходимо делать регулярные перерывы во время работы, отрегулировать яркость, контрастность и размер шрифта и, при необходимости, подобрать подходящие очки.

Кроме того, офтальмолог порекомендовала стараться чаще моргать во время работы за компьютером или гаджетом и дополнительно увлажнять глаза с помощью специальных капель.

Если ощущение дискомфорта сохраняется, нужно обратиться к врачу для выяснения причины и получения необходимых рекомендаций по лечению глаз.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как неправильный прикус влияет на организм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

15:27
Фактор повышенной опасности: в Кремле отреагировали на возможную поставку ракет Tomahawk ВСУ
15:20
«Контакты не прерывались»: Песков о взаимодействии России и Азербайджана
15:03
Компания Sony подала заявки на регистрацию трех брендов в России
14:47
Трамп обсудил с 18-летней внучкой внешнюю политику США во время игры в гольф
14:32
Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk
14:17
В Китае заявили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

Сейчас читают

Вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео