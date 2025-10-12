«Цифровое напряжение»: как сохранить здоровье глаз при использовании гаджета

Врач Сотникова: появление гаджетов привело к синдрому цифрового напряжения глаз

Перерывы во время работы за компьютером или смартфоном, а также подбор подходящих очков помогут сохранить зрение. Об этом Газете.ру рассказала врач-офтальмолог Юлия Сотникова.

По словам эксперта, появление и распространение гаджетов привели к возникновению синдрома цифрового напряжения глаз, который сопровождается реакцией организма на длительную работу за монитором.

Среди главных симптомов — усталость и покраснение глаз, снижение остроты зрения и затуманенность, проблемы с фокусировкой при переводе взгляда с близких объектов на удаленные, жжение, головные боли и быстрая утомляемость.

Чтобы снизить вероятность появления и развития подобного синдрома и сохранить здоровье глаз, необходимо делать регулярные перерывы во время работы, отрегулировать яркость, контрастность и размер шрифта и, при необходимости, подобрать подходящие очки.

Кроме того, офтальмолог порекомендовала стараться чаще моргать во время работы за компьютером или гаджетом и дополнительно увлажнять глаза с помощью специальных капель.

Если ощущение дискомфорта сохраняется, нужно обратиться к врачу для выяснения причины и получения необходимых рекомендаций по лечению глаз.

