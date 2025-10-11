Во всем виноваты зубы: как неправильный прикус влияет на организм

При смыкании челюсти в неправильном положении мышцы лица, шеи и головы находятся в постоянном напряжении.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ортодонт Суджаев: неправильный прикус грозит появлением морщин
Неправильный прикус может ускорить процесс старения организма. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-ортодонт Сергей Суджаев.
«Спина болит, морщины появляются слишком рано, лицо кажется уставшим — иногда причина не в возрасте, а в зубах», — отметил специалист.
Суджаев объяснил, что при смыкании зубов в неправильном положении мышцы лица, шеи и головы находятся в постоянном напряжении. Чтобы компенсировать дисбаланс, тело вынуждено искажать свою осанку: одно плечо поднимается, таз смещается, а позвоночник теряет естественные изгибы. Это увеличивает риск развития серьезных заболеваний, таких как сколиоз и грыжи, а также приводит к сутулости, скованности движений и постоянной усталости.
Кроме того, по словам Суджаева, даже небольшой височно-нижнечелюстной сустав при неправильном прикусе испытывает чрезмерную нагрузку. Из-за этого могут возникнуть головные боли, сосудистые спазмы и бессонница.
«Неправильный прикус буквально меняет каркас лица. Снижается высота нижней трети, щеки обвисают, носогубные складки углубляются, формируются брыли и второй подбородок <…> И здесь кремы бессильны: пока прикус не восстановлен, лицо будет „плыть“, выдавая лишние годы», — подчеркнул ортодонт.
Коррекция прикуса позволит снять нагрузку с суставов, восстановит осанку и вернет поддержку лицевым тканям. Также это избавит от боли, улучшит подвижность и самочувствие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему отбеливание зубов энзимной пастой может быть опасно.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
94%
Нашли ошибку?