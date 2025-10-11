Во всем виноваты зубы: как неправильный прикус влияет на организм

Лилия Килячкова
При смыкании челюсти в неправильном положении мышцы лица, шеи и головы находятся в постоянном напряжении.

Как неправильный прикус влияет на здоровье

Фото: 5-tv.ru

Ортодонт Суджаев: неправильный прикус грозит появлением морщин

Неправильный прикус может ускорить процесс старения организма. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-ортодонт Сергей Суджаев.

«Спина болит, морщины появляются слишком рано, лицо кажется уставшим — иногда причина не в возрасте, а в зубах», — отметил специалист.

Суджаев объяснил, что при смыкании зубов в неправильном положении мышцы лица, шеи и головы находятся в постоянном напряжении. Чтобы компенсировать дисбаланс, тело вынуждено искажать свою осанку: одно плечо поднимается, таз смещается, а позвоночник теряет естественные изгибы. Это увеличивает риск развития серьезных заболеваний, таких как сколиоз и грыжи, а также приводит к сутулости, скованности движений и постоянной усталости.

Кроме того, по словам Суджаева, даже небольшой височно-нижнечелюстной сустав при неправильном прикусе испытывает чрезмерную нагрузку. Из-за этого могут возникнуть головные боли, сосудистые спазмы и бессонница.

«Неправильный прикус буквально меняет каркас лица. Снижается высота нижней трети, щеки обвисают, носогубные складки углубляются, формируются брыли и второй подбородок <…> И здесь кремы бессильны: пока прикус не восстановлен, лицо будет „плыть“, выдавая лишние годы», — подчеркнул ортодонт.

Коррекция прикуса позволит снять нагрузку с суставов, восстановит осанку и вернет поддержку лицевым тканям. Также это избавит от боли, улучшит подвижность и самочувствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему отбеливание зубов энзимной пастой может быть опасно.

