«Ждала ее 9 лет»: Апина рассказала, почему ее дочь выносила суррогатная мать

Алена Апина рассказала, что пережила девять неудачных ЭКО до рождения дочери

Заслуженная артистка России Алена Апина рассказала, почему ее дочь родилась от суррогатной матери. Подробностями она поделилась в интервью телеведущей Юлии Меньшовой.

Экс-солистка группы «Комбинация» стала матерью в 2001 году. У них с супругом (уже бывшим — Прим. ред.), музыкальным продюсером Александром Иратовым, родилась дочь, которую назвали Ксенией. Ребенок появился на свет благодаря суррогатному материнству.

В беседе с Меньшовой певица откровенно рассказала о девяти попытках забеременеть: она прошла через девять процедур ЭКО, изнурительные гормональные терапии и пережила множество эмоциональных потрясений.

«У меня было девять ЭКО, девять подсадок, и все неудачные. Чтобы подготовиться и провести этот ритуал-процесс, женщина сидит на гормонах», — рассказала певица.

Когда вера почти иссякла, подруга предложила ей рассмотреть возможность суррогатного материнства.

По словам экс-солистки «Комбинации», дочь всегда знала правду о своем появлении на свет. Алена объяснила ей, что ожидала ее не девять месяцев, а девять лет.

«Мы всю жизнь ей это говорили. Когда она стала задавать осознанные вопросы, я ей сказала, что я очень хотела, чтобы она появилась. И что все тети обычно ходят 9 месяцев, а я ее ждала 9 лет», — поделилась исполнительница хита «Ксюша».

К слову, дочь Апиной не стесняется того, как появилась на свет, а наоборот считает себя особенной.

