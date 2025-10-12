В Монако выставят на аукцион посмертную маску Владимира Высоцкого

Посмертная бронзовая маска Владимира Высоцкого будет выставлена на торги в Монако. Об этом сообщил телеканал RTVI. Стартовая цена редкого лота составит 100 тысяч евро — около 9,4 миллиона рублей.

Как указано на сайте аукционного дома, отливку изготовили в 1980 году под руководством вдовы поэта и актера Марины Влади. Маска считается одной из трех известных бронзовых копий, созданных с оригинальной гипсовой формы, снятой через двое суток после смерти Высоцкого и накануне его похорон — 27 июля 1980 года.

Автором гипсового слепка был советский скульптор Юрий Васильев, лично знакомый с артистом. Он оформлял спектакли Театра на Таганке, где служил Высоцкий, и также создал слепок левой руки поэта.

На поверхности маски выбиты инициалы Марины Влади и год создания. Ранее одна из трех отливок была продана на французском аукционе в 2015 году за 55 тысяч долларов.

Торги в Монако назначены на 21 октября.

