Шедевры на 350 миллионов: с аукциона продали произведения Пушкина и Маяковского

Эфирная новость 52 0

На анонимных торгах новых владельцев нашли прижизненные издания классиков.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Книги

Шедевры русской классики стоимостью как минимум в 350 миллионов рублей. В Москве сегодня прошел крупнейший за последние годы аукцион, где на торги выставили произведения Пушкина и Маяковского, Мандельштама и Цветаевой. Очень много писателей и поэтов, но были и художники. Самые редкие лоты оценил Александр Надсадный.

Коллекционеры, ценители искусства, дамы в вечерних платьях. Юбилейные торги аукционного дома уже назвали самыми значимыми за десять лет.

Изысканная публика перед схваткой в который раз рассматривает каталоги, примериваясь и прицениваясь к шедеврам русского искусства.

По правилам аукционных торгов, участники торгуются инкогнито. Многие борются за шедевры удаленно по интернету. Все происходящие, как дирижер, регулирует ведущий аукционист. 

Среди лотов — прижизненные издания отечественных классиков, рукописи, а еще живопись, графика, фарфор. Все предметы искусства — музейного уровня. Их общая стоимость — примерно 350 миллионов рублей.

"Ни один коллекционер в мире, даже обладая практически безлимитными возможностями финансирования, не смог бы поддержать такое количество редчайших предметов", — отметил директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров. 

То, что книга кладезь знаний — факт известный, а если ей более 300 лет, то это уже бесценный клад. Кому досталась реликвия с начальной аукционной стоимостью восемь миллионов рублей осталось тайной.

У коллекционеров прижизненные издания ценятся особенно. Книгу «Руслан и Людмила» в 1828 году забирал из типографии сам автор, Александр Сергеевич Пушкин. Его стартовая цена — 7,5 миллиона рублей. Борьба за этот лот разыгралась нешуточная.

Необычную азбуку создал поэт Владимир Маяковский, большую часть тиража отправляли в окопы гражданской войны, где солдаты изучали буквы и рвали страницы на самокрутки. Строки поэта, вместе с азбукой дошедшие до наших дней, звучат на злобу дня: "Европой правит Лига Наций, есть где воришкам разогнаться". Ей удалось не сгореть в пекле войны и стать лотом стоимостью пять миллионов рублей.

"Когда такую вещь покупаем, то <...> она становится частью уже нашей души, владельца", — отметил народный художник России, академик, профессор, скульптор Салават Щербаков. 

Есть и личные письма, рисунки, автографы русских классиков.  Но если письма Пастернака еще встречаются, то письма Ахматовой величайшая редкость. Вот прямо в конвертике.

О классике советского периода писателе Венедикте Ерофееве, напоминает трудовая книжка, где что ни страница, то трагедия. Лучше читать между строк: грузчик, сторож, укладчик кабеля.

"Такого рода мероприятия, которые прошли сегодня, связанные с приобретением, с находками вот этими всевозможных летописей, хронографов, вообще каких-то документов, это очень и очень важно", — подчеркнул историк Александр Мясников. 

С молотка ушло 138 лотов, и у каждого своя уникальная история. Например, как у этого эскиза – обеденного меню руки знаменитого художника Виктора Васнецова.

"Художник видоизменял нижнюю часть, так как каждый год менялся текст для этого обеда", — показала руководитель отдела живописи Екатерина Чеснова. 

Все эти экспонаты нашли новых владельцев, но остаются частью национального достояния. Они веками хранились в частных коллекциях, передавались по наследству, отыскивались агентами аукционного дома и книголюбами, и не пропали в водовороте истории. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Книги
9 окт
Нобелевскую премию по литературе получил автор «Сатанинского* танго» Ласло Краснахоркаи
20 сент
Книга — лучший друг: как привить ребенку любовь к чтению
9 сент
Автор бестселлера «Код да Винчи» Дэн Браун представил новую книгу
26 авг
Кто написал «Муму»? Футболистов хотят обязать читать книги
18 авг
Пропить глобус мог не Хабенский: как снимали фильм «Географ глобус пропил»
19 июл
Юные «активные граждане» Москвы поучаствуют в тематической книжной викторине
26 июн
«Хожу в халате»: Валерий Баринов поделился, как коротает одинокие вечера
13 июн
От романа до детектива: пять знаменитых экранизаций «Алых парусов» Грина
11 июн
Секреты «Алых парусов»: кому Грин посвятил книгу на самом деле и откуда взялась Ассоль
6 июн
Будут тебе «Алые паруса»: какие книги похожи на роман-феерию Грина
+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:39
Не просто грустно: психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии
7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
7:00
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео