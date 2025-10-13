Дмитриев: Зеленский звонит Трампу так же активно, как агитировал за Харрис

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 58 0

В последний раз политики общались около получаса.

Зеленский звонил Дональду Трампу дважды за два дня

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

Глава киевского режима Владимир Зеленский звонит президенту США Дональду Трампу с такой же энергичностью, как когда-то поддерживал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис и критиковал республиканцев в ходе выборов в 2024 году. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. Он отметил, что украинский лидер дважды звонил главе Белого дома за два дня.

Второй разговор политиков состоялся 11 октября. Во время беседы Владимир Зеленский поздравил Трампа с достижением мирного соглашения в секторе Газа и подчеркнул, что прекращение этой войны может стать шагом к окончанию и других конфликтов, в том числе с Россией. По данным СМИ, в ходе переговоров также обсуждался вопрос о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk.

Как ранее писал 5-tv.ru, Дональд Трамп отправит ракеты Tomahawk украинской стороне, если конфликт не будет урегулирован.
До этого Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому принять предложение Владимира Путина о мирном разрешении ситуации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

