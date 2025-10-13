Неприятное свидание: жительница Новосибирска стала жертвой пикап-тренера

Жительница Новосибирска стала жертвой пикап-тренера

Жертвой любовного афериста оказалась жительница Новосибирска, которая, сама того не подозревая, стала наглядным пособием по обучению пикапу. Молодой человек, с которым она познакомилась в интернете, снимал их свидание на камеру, после чего все это публиковал в интернете в качестве видеоуроков по соблазнению. Причем, обманул он таким образом десятки девушек. Что теперь может грозить гуру пикапа — выяснил корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Наталья Бекмухаметова и представить не могла, чем для нее обернется обычное свидание. В интернете познакомилась с молодым человеком. После нескольких встреч в кафе, где ухажер вел себя приветливо и казался интеллигентным, девушка уже начала ему доверять. Все изменилось, когда узнала, что ее снимают на скрытую камеру, а галантный кавалер — никто иной, как тренер по пикапу Егор Шереметьев.

«Я замечаю в перчатке внутри маленькую камеру. Побежала в интернет скорее смотреть его. Я натыкаюсь на разоблачения его, что он ломал психики жертв-девочек», — рассказала пострадавшая Наталья Бекмухаметова.

Егор Андронович, он же — Шереметьев, изучать пикап начал еще 20 лет назад. Тогда же запустил и первые тренинги. А позже даже написал книгу по соблазнению.

После того, как Наталья поделилась историей в соцсетях, ей стали писать девушки, которые тоже столкнулись с гуру пикапа. Многие подверглись сексуальному насилию и не готовы публично говорить о пережитом кошмаре.

Откровенные фото и видео с участием девушек Шереметьев и его последователи без стеснения выкладывали в закрытые Telegram-каналы, хвастаясь очередными «трофеями».

Мы попытались поговорить с Егором Шереметьевым, но гуру-пикапа отказался давать комментарии. Зато выложил в сеть новое видео, где без зазрения совести обвинил пострадавшую в клевете.

Егор Шереметьев планирует улететь в Таиланд. Наталья Бекмухаметова переживает что он может скрыться за границей. Она намерена написать заявление в полицию и надеется, что деятельность тренера наконец проверят. Не исключено, что по итогам расследования соблазнителя настигнет судьба его коллеги по цеху — Алекса Лесли, в отношении которого уже возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию.

