Вместо психотерапии: как велоспорт помогает снять стресс

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Важно помнить, что тело неотделимо от эмоций.

Как избавиться от стресса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Зюзина: велоспорт является одним из способов снятия стресса

Одним из способов снятия стресса является катание на велосипеде, эффект которого напоминает медитацию. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказала клинический и спортивный психолог, научный сотрудник лаборатории психологии спорта Московского института психоанализа Наталия Зязина.

По словам эксперта, велоспорт относится к циклическим видам физической активности и подразумевает повторение одних и тех же действий. Благодаря этому в организме человека устанавливается оптимальный уровень нервно-психического напряжения.

Психолог подчеркнула, что катание на велосипеде способно погрузить человека в состояние потока, что, в свою очередь, благоприятно влияет на психологическое состояние. Во время езды человек полностью вовлечен в процесс, теряет счет времени, при этом испытывая удовольствие. По сути, возникает эффект медитации.

Кроме того, велоспорт помогает выработать и натренировать так называемое «умение терпеть» — психофизиологическое качество, которое связано с самоконтролем и способностью переносить физические и психоэмоциональные нагрузки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сохранить здоровье глаз при использовании гаджета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
«Град» разгромил укрепления и бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
Приметы и поверья на 13 октября: что можно и нельзя делать в Григорьев день
7:07
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области
6:52
Камчатка в дыму: вулкан Ключевской совершил выброс пепла на высоту семь километров
6:36
В России стремительно растет заболеваемость ветрянкой
6:18
«Саша поймет»: Дибров впервые после развода вышел в свет с 15-летним сыном

Сейчас читают

Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео