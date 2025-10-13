Вместо психотерапии: как велоспорт помогает снять стресс

Психолог Зюзина: велоспорт является одним из способов снятия стресса

Одним из способов снятия стресса является катание на велосипеде, эффект которого напоминает медитацию. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказала клинический и спортивный психолог, научный сотрудник лаборатории психологии спорта Московского института психоанализа Наталия Зязина.

По словам эксперта, велоспорт относится к циклическим видам физической активности и подразумевает повторение одних и тех же действий. Благодаря этому в организме человека устанавливается оптимальный уровень нервно-психического напряжения.

Психолог подчеркнула, что катание на велосипеде способно погрузить человека в состояние потока, что, в свою очередь, благоприятно влияет на психологическое состояние. Во время езды человек полностью вовлечен в процесс, теряет счет времени, при этом испытывая удовольствие. По сути, возникает эффект медитации.

Кроме того, велоспорт помогает выработать и натренировать так называемое «умение терпеть» — психофизиологическое качество, которое связано с самоконтролем и способностью переносить физические и психоэмоциональные нагрузки.

