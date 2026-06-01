Пашинян заявил о намерении Армении продолжить работу в ЕАЭС

Пашинян: Армения продолжит участие в работе ЕАЭС

Армения продолжит работу в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока вопрос выбора между ЕАЭС и Европейским союзом не потребует принятия конкретного решения. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в обращении, опубликованном агентством «Арменпресс».

«Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным», — сказал он.

По словам Пашиняна, возможное изменение интеграционного курса страны должно быть вынесено на референдум. При этом сейчас проводить его преждевременно, поскольку Армения еще не подавала официальную заявку на вступление в ЕС и не получила статус кандидата.

Премьер-министр подчеркнул, что до появления конкретных предпосылок для такого выбора Ереван намерен продолжать сотрудничество в рамках ЕАЭС и использовать потенциал объединения.

Он также отметил значение отношений с Россией. По мнению Пашиняна, двусторонние связи находятся на этапе трансформации, который он оценивает положительно. Глава правительства выразил уверенность, что Москва и Ереван продолжат развивать обновленный формат взаимодействия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах инициировать принятие новой Конституции после парламентских выборов в июне. Он отметил, что этот вопрос стоит с 2020 года и входит в предвыборную программу его партии «Гражданский договор».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС