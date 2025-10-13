Зеленский собирается лишить мэра Одессы гражданства

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 100 0

Геннадий Труханов заявил, что разговоры о его российском паспорте не имеют под собой оснований.

Почему Зеленский собирается лишить гражданства мэра Одессы

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский якобы собирается лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова из-за подозрений в наличии у него российского паспорта. Об этом сообщил сам Труханов в своем Telegram-канале, отметив, что обвинения не имеют под собой никаких фактов.

«С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины — все», — заявил Труханов в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Мэр уточнил, что еще в 2016 году обращался в миграционную службу Украины и российское консульство, где подтвердили отсутствие у него второго паспорта. Позднее, в 2018 году, представители НАБУ получили официальный ответ от МВД России — фамилия Труханова в списках граждан РФ не числится.

По словам политика, он начал собственное расследование, чтобы выяснить, кто стоит за распространением слухов. Он также обратился к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации и не верить непроверенным сообщениям.

