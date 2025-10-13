ХАМАС подтвердил готовность освободить 20 заложников

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 63 0

Палестинское движение представило список из 20 человек, которых планируется передать Израилю.

ХАМАС опубликовал список из 20 заложников

Фото: Reuters/Shir Torem

Участники палестинского движения ХАМАС опубликовали список из 20 заложников, которых они планируют обменять в рамках соглашения с Израилем. Об этом пишет портал Ynet.

По данным издания, заложников должны освободить в понедельник, 13 октября. Среди них есть уроженец Донбасса Максим Харкин.

В свою очередь, телеканал Al Arabiya сообщает, что автобусы сотрудников Международного комитета Красного Креста уже начали перевозить палестинских заключенных. ЦАХАЛ в рамках того же соглашения планирует освободить 250 человек. Все они были приговорены к пожизненному заключению. Помимо этого, Израиль отпустит на свободу около 1,7 тысячи жителей Газы, задержанных с начала конфликта.

ЦАХАЛ и ХАМАС 9 октября подписали мирный договор. Согласно документу, Израиль и Палестина должны прекратить боевые действия, а также освободить заложников.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Газе «закончен». По его словам, этот момент является «действительно особенным».

