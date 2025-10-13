Ученые создали «атомные часы», способные точно определить возраст яиц динозавров

Китайская академия наук: разработан способ определить возраст яиц динозавров

Палеонтологи впервые разработали метод, который позволяет напрямую и с высокой точностью определять возраст окаменелых яиц динозавров. Об этом сообщает sciencexxi.com.

Исследователи назвали новый подход «атомными часами для окаменелостей». Он основан на технологии лазерной абляции, с помощью которой ученые анализируют микроскопические кристаллы кальцита в скорлупе. Метод позволяет измерять соотношение изотопов урана и свинца. Так как уран распадается с постоянной скоростью, это дает возможность вычислить время образования яичной скорлупы с исключительной точностью.

Специалисты из Китайской академии наук уже применили новую методику к трем окаменелым яйцам, найденным в бассейне Си Ся в центральной части Китая. Анализ показал, что возраст образцов составляет около 66,5 миллионов лет — это почти совпадает с периодом массового вымирания, приведшего к исчезновению динозавров.

Результаты исследования имеют большое значение для палеонтологии. Они подтверждают точность датировки геологических отложений и дают представление о состоянии экосистем перед катастрофой. Ученые отметили, что найденные яйца принадлежали всего двум видам, что указывает на сокращение биоразнообразия за несколько миллионов лет до падения астероида.

Разработка «атомных часов» открывает для науки новые горизонты. Этот инструмент позволит строить более детальную хронологию древней жизни на Земле и уточнять эволюционные процессы, определившие облик современного мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.