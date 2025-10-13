У побережья США обнаружен способный привести к мегаземлетрясению разлом

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Ранее зона субдукции Каскадия уже считалась источником потенциальных бедствий.

Чем опасны разломы тектонических плит

У северо-западного побережья Тихого океана обнаружен разлом в океанической плите Хуан-де-Фука, зажатой между Тихоокеанской и Северо-Американской плитами, что подтверждает высокий сейсмический риск региона. Об этом сообщает sciencexxi.com.

Разлом проходит в слабой зоне плиты протяженностью около 150 километров и открывает новые вызовы для понимания геологических процессов в зоне субдукции Каскадия.

По словам исследователей, плита Хуан-де-Фука движется с разной скоростью в разных участках, что создает колоссальное напряжение. Ученые отметили, что именно эти внутренние различия приводят к разрыву плиты в наиболее уязвимых местах.

Ранее зона субдукции Каскадия уже считалась источником потенциальных мегаземлетрясений магнитудой 9 и выше. Теперь выявленный разлом добавляет новый фактор в оценку сейсмической опасности, что особенно важно для густонаселенных районов Орегона и северной Калифорнии.

Эксперты подчеркивают, что открытие позволит точнее моделировать накопление и высвобождение энергии в регионе. Оно не означает неминуемого землетрясения, но требует более детального изучения разлома для прогноза будущей сейсмической активности и минимизации рисков для населения и инфраструктуры.

