Замглавы МИД Алимов: РФ готова организовать приезд делегации ООН в Старобельск

Россия готова организовать приезд делегации ООН в Старобельск. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов на встрече с директором Информационного центра ООН в России Владимиром Кузнецовым, пишет ТАСС.

В МИД России сообщили, что Алимов попросил Кузнецова передать материалы, связанные с атакой ВСУ в Старобельске, в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Их должны направить генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, его специальному представителю по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Фрезье, а также профильным структурам организации.

В свою очередь Кузнецов отметил, что передаст полученные материалы адресатам.

Москва также выразила готовность содействовать возможному приезду представителей организации в Старобельск. Такой визит позволил бы делегации ознакомиться с ситуацией на месте и получить информацию о последствиях атаки.

В ночь на 22 мая украинские боевики нанесли удар беспилотниками по общежитию и учебному корпусу педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. В результате обрушения пятиэтажного здания погиб 21 человек и еще 42 получили ранения. В момент удара в зданиях находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин высказался об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

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