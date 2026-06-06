«Зачем там человеку быть?» — профессор ИТМО Колюбин о роботизации предприятий

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 60 0

Она неизбежна, уверен эксперт.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Невар; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Руководитель лаборатории ИТМО Колюбин: роботизация предприятий неизбежна

Роботизация предприятий потребует от бизнеса серьезных капиталовложений, однако она неизбежна. Об этом заявил профессор, руководитель международной лаборатории биомехатроники и энергоэффективной робототехники Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Сергей Колюбин на сессии «Роботы + ИИ: чему и где учиться, чтобы создавать будущее?» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Профессор уверен, что есть сферы, где человеку вообще не стоит находиться. Речь идет о монотонном и опасном труде.

«Зачем там человеку быть? Это не очень приятные условия — монотонная рутинная работа. Или сталелитейное производство — жарко, тяжело, риски для здоровья», — сказал он.

По словам Колюбина, массовый переход на роботов потребует от бизнеса серьезных капиталовложений. Однако в условиях острой нехватки рабочих рук на рынке труда такая трансформация необходима.

Другой участник сессии, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов, отметил, что беспилотные автомобили уже стали реальностью, потому что на дорогах все четко регламентировано. А вот обычный мир, в котором живут люди, для машин пока слишком сложен.

«Дороги предназначены для автомобилей, а реальный мир предназначен для людей. Он не очень удобен для роботов. И любой реальный мир, кухня, в том числе, намного сложнее дороги», — сказал он.

Тем не менее в городах уже появляется инфраструктура, которой удобно пользоваться и людям, и роботам-помощникам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

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