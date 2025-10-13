Первый в этом сезоне: в столичном регионе выпал снег

В Подмосковье и Новой Москве выпал первый в этом сезоне снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

Он уточнил, что метеостанции подмосковного Наро-Фоминска и новомосковского Внуково зафиксировали выпадение первого снега в этом сезоне в столичном регионе.

«Также осадки в виде снега наблюдались в соседних Смоленской, Калужской и Ярославской областях», — добавил он.

Дожди, местами с мокрым снегом, также прошли в Москве. Метеостанция ВДНХ отметила осадки в девять миллиметров, пять миллиметров зафиксировали в Строгино и до 13 миллиметров — в Бутово.

В ряде мест Новой Москвы сегодняшние осадки отнесли к категории сильных. Например, в Михайловском выпало 20 миллиметров, что составляет почти третью часть (29%) от месячной нормы октября.

Кроме того, по данным синоптика, в Можайске был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков.

«Даже предварительные данные превышают величину прежнего рекорда, который ранее для 13 октября составлял 17 миллиметров, и продержался 65 лет», — уточнил Леус.

