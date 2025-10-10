Россиян предупредили об аномально холодной зиме

Эфирная новость 34 0

Такой погоды, по словам синоптиков, не было уже 20 лет!

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Наступающая зима может стать самой холодной за последние 20 лет. Аномальные морозы накроют Европу и Россию. Стужу прогнозируют не только на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. На юге страны может похолодать до минус 25!

В нескольких регионах зима уже уверенно вступила в права. Большая часть России покрыта снегом. На Дальнем Востоке и в Сибири выросли сугробы.

Первый снег может выпасть в Москве на следующей неделе. А вот в Петербурге обещают не раньше 20 октября. При этом и москвичам, и петербуржцам советуют готовиться к непривычно холодному ноябрю.

Тема:
Погода
