Россиян предупредили об аномально холодной зиме

Наступающая зима может стать самой холодной за последние 20 лет. Аномальные морозы накроют Европу и Россию. Стужу прогнозируют не только на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. На юге страны может похолодать до минус 25!

В нескольких регионах зима уже уверенно вступила в права. Большая часть России покрыта снегом. На Дальнем Востоке и в Сибири выросли сугробы.

Первый снег может выпасть в Москве на следующей неделе. А вот в Петербурге обещают не раньше 20 октября. При этом и москвичам, и петербуржцам советуют готовиться к непривычно холодному ноябрю.

