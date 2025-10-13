«Нет отношений»: загадочный спутник Анны Седоковой поспешил опровергнуть роман

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Предполагаемый ухажер певицы — 37-летний Андрей Гавриленко из Санкт-Петербурга.

Новые отношения Анны Седоковой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Новый спутник Анны Седоковой поспешил опровергнуть роман

Новый спутник певицы Анны Седоковой поспешил развеять слухи о романтической связи с певицей после того, как их заметили вместе на недавнем концерте Алсу. Об этом сообщает Super.

«Анна — талантливый, яркий человек, с которым всегда интересно поговорить и поделиться мыслями… Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений», — заявил мужчина, опровергая слухи о романе.

Предполагаемым избранником Седоковой оказался 37-летний Андрей Гавриленко из Санкт-Петербурга, выпускник СПбГУ по специальности «политология». Он занимал руководящие должности в нескольких фондах, включая «Инносоциум» — платформу Росконгресса, поддерживающую социальные проекты, креативную экономику и образование. Андрей увлекается спортом, включая багги, вейкбординг и биатлон.

Ранее в Сети появились кадры с закрытой вечеринки рестораторов «Плавно», где Седокова танцевала с новым спутником под песни Алсу. На видео видно, как певица обнимала мужчину за талию, двигалась вместе с ним в ритм музыки, шептала что-то ему на ухо и часто смеялась.

Заметив, что их снимают на телефон, Седокова сразу же попыталась выхватить устройство, чтобы остановить запись.

