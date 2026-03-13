Лавров: напряженность в вопросе ядерных испытаний растет каждый день

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Дипломат подчеркнул, что на мировой арене складывается крайне сложная обстановка.

Напряженность в мире растет каждый день. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом.

«В нынешних условиях на международной арене, когда напряженность может возрасти в любой день, что она, собственно говоря, и делает, в том числе в вопросах, которые касаются ядерных испытаний, которые касаются вбрасывания информации в медийное пространство, которое будоражит многие страны и создает ощущение, что вот-вот ядерное нераспространение подвергнется не просто рискам, а чуть ли не разрушениям», — сказал Сергей Лавров.

Также он поблагодарил Роберта Флойда за его неполитизированный характер работы в нынешних условиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эскалация вокруг Ирана может привести к применению тактического ядерного оружия со стороны Израиля. Об этом заявил политолог и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. По его словам, этот сценарий возможен при неблагоприятном развитии событий.

