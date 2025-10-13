«Пострадали больше других»: Лавров про основные задачи саммита в Египте по Газе

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Дипломат выделил несколько пунктов, которые, по его мнению, играют ключевую роль в решении Палестино-Израильского конфликта.

Фото, видео: Reuters/Ramadan Abed

Лавров: на саммите в Египте должны сконцентрироваться на прекращении огня в Газе

Инициаторам саммита в Египте важно сконцентрироваться на прекращении огня в Газе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами арабских стран.

«Считаю, что очень важно, чтобы те, кто инициировал этот форум: прежде всего, президент Трамп (глава США Дональд Трамп. — Прим. ред.) при поддержке президентов Египта, руководства Катера, Турции <…> сконцентрировались на необходимости немедленного прекращения огня, соблюдения той линии, которая была согласована для отвода израильских войск в секторе Газа», — подчеркнул дипломат.

Не менее важно, по мнению Лаврова, налаживание поставок гуманитарной помощи и восстановление этих территорий. Сектор Газа, как кажется главе МИД РФ, больше других пострадало в послевоенное время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров оценил план Трампа по Газе. Дипломат назвал идеи американского лидера лучшими, что есть сегодня на столе переговоров по этому конфликту. Хоть они и не решают полностью палестинскую проблему.

