В Москве загорелось здание, где находятся редакции Mash и Shot

На севере Москвы, в здании, где находятся редакции Telegram-каналов Shot и Mash, произошел пожар. Соответствующие кадры имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Возгорание произошло в здании в Бумажном переулке недалеко от станции метро «Савеловская».

Уточняется, что пожар был полностью ликвидирован силами 88 специалистов и 23 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания составила три квадратных метра. По имеющимся данным, из здания было эвакуировано 60 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в итальянском ресторане в Москве произошел пожар. Как сообщили в МЧС РФ по городу, причиной стало возгорание вентиляционного оборудования в пристройке к двухэтажному административному зданию. В результате инцидента более 100 человек, среди которых около 40 сотрудников и 70 гостей, были успешно эвакуированы. Возгорание было быстро ликвидировано, обошлось без пострадавших.

