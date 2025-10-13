В Москве загорелось здание, где находятся редакции Mash и Shot

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 43 0

Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На севере Москвы, в здании, где находятся редакции Telegram-каналов Shot и Mash, произошел пожар. Соответствующие кадры имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Возгорание произошло в здании в Бумажном переулке недалеко от станции метро «Савеловская».

Уточняется, что пожар был полностью ликвидирован силами 88 специалистов и 23 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания составила три квадратных метра. По имеющимся данным, из здания было эвакуировано 60 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в итальянском ресторане в Москве произошел пожар. Как сообщили в МЧС РФ по городу, причиной стало возгорание вентиляционного оборудования в пристройке к двухэтажному административному зданию. В результате инцидента более 100 человек, среди которых около 40 сотрудников и 70 гостей, были успешно эвакуированы. Возгорание было быстро ликвидировано, обошлось без пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
На Украине могут начать мобилизовать подростков
17:44
Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
17:31
Сергей Собянин рассказал о новом Дворце бракосочетания в районе Митино
17:25
Мужчина изнасиловал 14-месячную девочку и закопал ее в поле
17:18
Судьба анклава: что ждет почти полностью уничтоженный сектор Газа
17:11
«Высокая цена»: Турция о последствиях для Израиля после разрушения мирного плана

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео