Умер известный рок-музыкант Томми Прайс

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 80 0

Он прославился работой с Joan Jett and the Blackhearts и другими исполнителями.

Умер Томми Прайс

Фото: Facebook*/Thommy-Price

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рок-музыкант Томми Прайс умер 10 октября в возрасте 68 лет, причина его смерти не раскрывается. Об этом сообщает издание NME, публикуя некролог, составленный женой музыканта.

В некрологе подчеркивается, что Прайс с раннего детства увлекался музыкой, пел и играл на ударных инструментах и гитаре. Он родился и вырос в Бруклине, Нью-Йорк, и уже в 16 лет начал музыкальную карьеру, выступая в составе группы Scandal. Коллектив записал пластинку под названием Warrior, после чего Прайс продолжил сотрудничество с рядом известных артистов.

После ухода из Scandal музыкант работал с Билли Айдолом, а в 1986 году присоединился к Joan Jett and the Blackhearts, где участвовал в гастрольных турах. Кроме того, Прайс активно сотрудничал с Psychedelic Furs, Дебби Харри и Энрике Иглесиасом, выступая в качестве гастрольного музыканта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
На Украине могут начать мобилизовать подростков
17:44
Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
17:31
Сергей Собянин рассказал о новом Дворце бракосочетания в районе Митино
17:25
Мужчина изнасиловал 14-месячную девочку и закопал ее в поле
17:18
Судьба анклава: что ждет почти полностью уничтоженный сектор Газа
17:11
«Высокая цена»: Турция о последствиях для Израиля после разрушения мирного плана

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео