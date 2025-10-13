Levante-EMV: испанец пролежал мертвым в своей квартире 15 лет

В Испании, в городе Валенсия, в одной из квартир обнаружили тело мужчины, который пролежал мертвым в собственной квартире около пятнадцати лет. Об этом сообщила газета Levante-EMV.

Тело было найдено случайно. Все дело в том, что из-за сильных дождей, которые шли несколько дней подряд, вода начала просачиваться в квартиры, в том числе покойного. Сильный потоп и неприятный запах вынудили соседей обратиться в страховую компанию.

Прибывшие спасатели пробрались в квартиру через окно. Оказавшись внутри, они обнаружили, что в доме гнездилось множество голубей и было полно мусора. Среди отходов они увидели жуткое зрелище: скелет человека, который был мертв много лет.

По предварительной информации, мужчина скончался от естественных причин. Останки были переданы в судебно-анатомическую клинику для проведения вскрытия и установления причин смерти и ее наступления, хотя, по первым оценкам, сосед был мертв около пятнадцати лет.

