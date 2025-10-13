Собянин: В столице высокотехнологичную медпомощь оказывают более 30 учреждений

В столице создается система доступной высокотехнологичной медицины для москвичей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Передовые методики и инновационные разработки — это шанс на долгую и активную жизнь для людей с различными, даже самыми тяжелыми заболеваниями. Москва постоянно повышает доступность высоких технологий в медицине, чтобы каждый житель мог рассчитывать на необходимое ему лечение», — отметил мэр Москвы.

Сегодня в столице такую помощь оказывает свыше 30 городских медицинских учреждений. Только за первое полугодие 2025-го в них выполнили около 60 тысяч высокотехнологичных операций — почти вдвое больше, чем за аналогичный период пять лет назад.

Среди направлений — сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия, урология и онкология.

Все это стало возможным в том числе благодаря оснащению стационаров современным оборудованием экспертного уровня: ангиографами с 3D-визуализацией сосудов и полостей сердца, аппаратами компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии, а также другой техникой для операций высокого уровня сложности.

Есть в московских больницах и роботизированные системы. С их помощью оперативные вмешательства проводят с минимальной травматичностью, благодаря этому пациенты быстрее восстанавливаются.

Например, хирурги городских клинических больниц № 31 имени академика Г.М. Савельевой, имени В.П. Демихова и имени С.С. Юдина делают с помощью роботов эндопротезирование коленного сустава. На основе снимков КТ создаются специальные 3D-модели протезов. Врачи точнее планируют операцию и просчитывают идеальное расположение имплантов.