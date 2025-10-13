Собянин: В столице высокотехнологичную медпомощь оказывают более 30 учреждений

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 16 0

Только за первое полугодие 2025-го в городских медицинских учреждениях выполнили около 60 тысяч высокотехнологичных операций — почти вдвое больше, чем за аналогичный период пять лет назад.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В столице создается система доступной высокотехнологичной медицины для москвичей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Передовые методики и инновационные разработки — это шанс на долгую и активную жизнь для людей с различными, даже самыми тяжелыми заболеваниями. Москва постоянно повышает доступность высоких технологий в медицине, чтобы каждый житель мог рассчитывать на необходимое ему лечение», — отметил мэр Москвы.

Сегодня в столице такую помощь оказывает свыше 30 городских медицинских учреждений. Только за первое полугодие 2025-го в них выполнили около 60 тысяч высокотехнологичных операций — почти вдвое больше, чем за аналогичный период пять лет назад.

Среди направлений — сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия, урология и онкология.

Все это стало возможным в том числе благодаря оснащению стационаров современным оборудованием экспертного уровня: ангиографами с 3D-визуализацией сосудов и полостей сердца, аппаратами компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии, а также другой техникой для операций высокого уровня сложности.

Есть в московских больницах и роботизированные системы. С их помощью оперативные вмешательства проводят с минимальной травматичностью, благодаря этому пациенты быстрее восстанавливаются.

Например, хирурги городских клинических больниц № 31 имени академика Г.М. Савельевой, имени В.П. Демихова и имени С.С. Юдина делают с помощью роботов эндопротезирование коленного сустава. На основе снимков КТ создаются специальные 3D-модели протезов. Врачи точнее планируют операцию и просчитывают идеальное расположение имплантов.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:12
Испанец пролежал мертвым в своей квартире 15 лет
22:56
Собянин: В столице высокотехнологичную медпомощь оказывают более 30 учреждений
22:34
ЦАХАЛ подтвердила получение останков четырех погибших заложников
22:25
«С мамой не общаемся»: дочь Даны Борисовой рассказала о скандале в семье
21:43
«Движется за счет провокации»: Filatov прошелся по певице MARGO
21:10
Директора магазина в Подмосковье приговорили к колонии за убийство покупателя

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
Могли сбежать? Знакомая пропавших Усольцевых рассказала об отношениях в семье
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео