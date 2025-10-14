«Процесс идет»: эколог объяснила сообщения о начале климатической катастрофы на Земле

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 35 0

Что нас ждет в ближайшие несколько лет?

Глобальное потепление на Земле — мнение профессора

Фото: www.globallookpress.com/CNSA

Эколог Литвинская: данные о начале климатической катастрофы — преувеличение

Массовое вымирание живых организмов на планете из-за глобального потепления в ближайшие годы не произойдет. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала профессор, доктор биологических наук, заслуженный эколог Кубани Светлана Литвинская.

Эколог утверждает, что заявления зарубежных ученых о том, что Земля достигла первой климатической точки невозврата из-за роста концентрации парниковых газов, — это преувеличение.

Тем не менее, профессор согласилась с мнением, что на планете все же наблюдается процесс, однако даже через несколько лет климатической и экологической катастрофы не произойдет.

В октябре издание The Guardian сообщило, что, по данным международного доклада Global Tipping Points, по сравнению с концом XIX века средняя температура Земли выросла примерно на 1,4 °C. По мнению ученых, это положило начало процессу обесцвечивания кораллов (потери симбиотических водорослей, без которых кораллы лишаются питания и погибают — Прим. Ред.).

Ранее 5-tv.ru рассказал, что странный сигнал из космоса заставил ученых рассматривать невероятную гипотезу о его происхождении из параллельной Вселенной.

