Кусочек торта или горсть кураги? В чем вред и польза сухофруктов

Нутрициолог Яблокова: сухофрукты содержат витамины, но есть их надо умеренно

Сухофрукты могут стать отличной заменой сладкому. Однако и у этого есть обратная сторона. О пользе и вреде, а также о допустимой норме употребления сушеных фруктов в беседе с aif.ru рассказала нутрициолог Ольга Яблокова.

По словам специалиста, сухофрукты содержат множество биологически активных соединений, благотворно влияющих на организм человека. Так, например, фрукты оранжевых и красных оттенков содержат β-каротин, α-каротин и β-криптоксантин, которые способствуют улучшению зрения и иммунитета.

Кроме того, большинство сухофруктов содержит фенольные соединения и флавоноиды. Они способны нейтрализовывать свободные радикалы, которые являются одним из факторов старения и развития хронических заболеваний.

Нутрициолог Яблокова также отметила, что сушеные фрукты содержат множество необходимых витаминов и микроэлементов. Курага богата витамином А, который полезен для кожи и зрения, чернослив содержит калий и пищевые волокна, улучшая пищеварение, а изюм является источником железа и антиоксидантов. Также для укрепления костей следует употреблять инжир, а для пополнения в организме витаминов В6, бета-каротина и витамина К, нужно есть финики.

Несмотря на всю полезность, эксперт рассказала и об обратной стороне сухофруктов. Они фактически представляют собой концентрированный сахар, поскольку во время сушки из них удаляется 80-90% воды, при этом доля сахара увеличивается. Например, свежий виноград содержит около 16 г сахара на 100 г, а изюм — 60-70 г.

Именно поэтому их употребление должно быть умеренным и осознанным. Стоит не забывать и про натуральность сухофруктов, поскольку многие пропитаны сахаром или обработанных химикатами для улучшения внешнего вида.

По словам нутрициолога, натуральные сушеные фрукты внешне не привлекательны, без блеска или липкости. Также не должно быть посторонних ярких запахов и дополнительных ингредиентов — только непосредственно сам фрукт.



Врач порекомендовала употреблять не более 30 граммов сушеных фруктов, при этом не на ежедневной основе. Ими стоит зменять сладкое, чередуя со свежими фруктами и ягодами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шоколад помогает справиться с осенней хандрой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX