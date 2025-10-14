В МИД РФ заявили о попытках Украины получить новые вооружения через провокации

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Вашингтон «ведет двойную игру»: с одной стороны, декларирует стремление к миру, а с другой — рассматривает вопросы передачи Киеву ракет Tomahawk.

Как Украина пытается заполучить новые вооружения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина вместе с европейскими странами специально подогревает напряжение в конфликте с Россией, чтобы добиться новых поставок вооружений. Об этом «Известиям» рассказал  посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

«Украина очень активно вместе с европейцами использует манипуляции и создает напряжение различными методами, в том числе и провокационными ударами по гражданским объектам (на территории РФ. — Ред.)», — сказал он.

По его словам, Киев сознательно создает нервозную атмосферу, рассчитывая, что Европа и США под этим давлением выделят больше денег и передадут новые виды оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что противовоздушной обороны (ПВО) знают, как бороться с ракетами Tomahawk. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. Дипломат отметил, что, если оценивать военную эффективность ракет Tomahawk, то они уже давно не представляют новизны, и российские бойцы знают способы, как с ними справляться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
 
 

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
На Солнце зафиксировали 15 мощных вспышек за неполные сутки
5:22
Зима близко: первый снег выпал в нескольких российских регионах
5:05
В МИД РФ заявили о попытках Украины получить новые вооружения через провокации
4:41
SpaceX запустила 11-й испытательный полет прототипа Starship
4:30
Трамп подтвердил готовность встретиться с Зеленским 17 октября
4:15
Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на автомобиле

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
«Лучше, уж, кукарекать!» — Киркоров ответил Пригожину на критику MARGO
Могли сбежать? Знакомая пропавших Усольцевых рассказала об отношениях в семье
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео