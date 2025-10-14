В МИД РФ заявили о попытках Украины получить новые вооружения через провокации
Вашингтон «ведет двойную игру»: с одной стороны, декларирует стремление к миру, а с другой — рассматривает вопросы передачи Киеву ракет Tomahawk.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украина вместе с европейскими странами специально подогревает напряжение в конфликте с Россией, чтобы добиться новых поставок вооружений. Об этом «Известиям» рассказал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
«Украина очень активно вместе с европейцами использует манипуляции и создает напряжение различными методами, в том числе и провокационными ударами по гражданским объектам (на территории РФ. — Ред.)», — сказал он.
По его словам, Киев сознательно создает нервозную атмосферу, рассчитывая, что Европа и США под этим давлением выделят больше денег и передадут новые виды оружия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что противовоздушной обороны (ПВО) знают, как бороться с ракетами Tomahawk. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. Дипломат отметил, что, если оценивать военную эффективность ракет Tomahawk, то они уже давно не представляют новизны, и российские бойцы знают способы, как с ними справляться.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
100%
Нашли ошибку?